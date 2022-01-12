Токаев распорядился снять режим ЧП в части регионов Казахстана

Режим чрезвычайного положения (ЧП), который был объявлен в Казахстане из-за массовых беспорядков, с четверга, 13 января будет отменен в части регионов. Соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев, пишет «Sputnik Казахстан».

Глава государства распорядился снять ограничения сразу в трех областях страны: Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской. Власти объяснили смягчение мер стабилизацией обстановки в этих регионах. Граждане смогут вернуться к привычной жизни с 7.00 по местному времени (4.00 по мск).

Ранее Токаев объявил о начале вывода миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана. Российские войска начнут покидать страну с четверга, 13 января. Процесс выхода завершится не позднее чем через 10 суток, 23 января.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за стремительного роста цен на газомоторное топливо. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К 5 января в Казахстане митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений направили армию. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

На онлайн-саммите организации, который прошел 10 января, политик назвал произошедшее попыткой государственного переворота, инспирированного извне. С этой позицией согласились и другие лидеры государств ОДКБ, в том числе президент России Владимир Путин.