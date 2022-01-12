99-летний правнук Льва Толстого умер в нищете

Правнук русского писателя Льва Толстого 99-летний Сергей Толстой умер в хосписе американского населенного пункта Бетесда, штат Мэриленд. Об этом сообщает The Washington Post.

Сын графини Веры Толстой (внучка Льва Толстого) и чешского предпринимателя Одо Баковского Сергей, которого друзья и родные называли Сержем, родился 20 октября 1922. Первую половину жизни он провел в Европе, а после окончания Второй мировой войны его призвали в армию США в качестве военного переводчика. Он также подрабатывал частным преподавателем русского языка, однако не задерживался на одной работе долго и большую часть времени посвящал светским раутам и азартным играм.

В 1960-х годах Толстой перебрался в США. Любитель азартных игр столкнулся с ограничениями на букмекерскую деятельность и начал зарабатывать на ставках на лошадиных скачках. Мужчина называл себя «бездомным графом», поскольку лишился возможности оплачивать дорогие апартаменты и переместился в социальное жилье, где фактически в нищете провел последние три десятилетия. В конце жизни у него начались проблемы со здоровьем, и его перевезли в хоспис.

Точная причина смерти Сергея Толстого неизвестна. По данным издания, у него были проблемы с сердцем, слухом и зрением. Предположительно, он также перенес инсульт.

После себя мужчина не оставил потомства — по его словам, однажды он был женат по настоянию матери, но брак не продлился и двух месяцев из-за несовместимости характеров супругов. «Многие состоятельные дамы хотели выйти за меня замуж, чтобы называться графиней Толстой. Но я отказывался, а ведь мог бы таким образом стать миллионером», — отмечал он.

Ранее сообщалось, что в Эритрее умер мужчина, который, по словам родственников, был «самым старым человеком на Земле». Согласно церковным записям, ему было 127 лет.