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В Союзе журналистов России прокомментировали смерть телеведущего Зеленского

Глава Союза журналистов Соловьев: у коллег Михаила Зеленского шок из-за смерти ведущего

Фото: Igor Primak / Globallookpress.com

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев прокомментировал смерть журналиста и телеведущего Михаила Зеленского. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он также назвал возможную причину смерти журналиста.

«Есть информация о том, что он находился на отдыхе в Доминиканской Республике, ему стало плохо, его довезли в местную больницу, но врачи спасти его не смогли. Судя по всему, это был инсульт», — сообщил Соловьев. Он отметил, что информация о причинах смерти журналиста официально не подтверждена.

По словам главы СЖР, у Зеленского было много творческих идей, которые он планировал реализовывать. «Программу он делал интересную, подбирал иногда очень неожиданные сюжеты. Знаю, что у него было много новых творческих планов, жаль, что он не успел их осуществить. Сейчас перезваниваемся с коллегами, у всех просто шок от этой новости», — высказался Соловьев. Он также выразил соболезнования семье и коллегам Зеленского от имени Союза журналистов России.

О смерти Зеленского стало известно 12 января. Обстоятельства и причины произошедшего журналиста не уточнялись. Сообщалось, что Зеленский скончался во время отдыха в Доминикане. Позже российское посольство в Пунта-Кане подтвердило смерть журналиста.

Зеленский был ведущим программы «Билет в Большой» на «России-Культура», «Прямого эфира» и «Вести-Москва» на телеканале «Россия», а также был обозревателем телеканала и ведущим программы «Новости культуры».

Асель Минбаева
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