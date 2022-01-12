Умер ведущий популярного российского шоу Михаил Зеленский

Телеведущий популярного российского шоу «Прямой эфир» Михаил Зеленский умер на 47-м году жизни. Об сообщил заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович в своем Facebook-аккаунте.

«Вечная память. На 47-м году жизни скончался наш телеведущий Михаил Зеленский», — сообщил Ефимович.

Обстоятельства и причины смерти журналиста не уточняются. По данным Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти», Зеленский скончался во время отдыха в Доминикане.

Зеленский был ведущим программы «Билет в Большой» на «России-Культура» и «Прямого эфира», а также был обозревателем телеканала и ведущим программы «Новости культуры»

6 декабря умер известный журналист, главный редактор издания Royal Cheese Василий Быков. Причина смерти Быкова, а также время и место прощания с ним не уточнялись.