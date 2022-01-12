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Российское посольство в Доминикане подтвердило смерть Зеленского

Посольство России в Пунта-Кане подтвердило смерть журналиста Зеленского в Доминикане
Михаил Зеленский

Михаил Зеленский. Фото: Igor Primak / Globallookpress.com

Российское посольство в Пунта-Кане подтвердило смерть журналиста Михаила Зеленского на территории Доминиканской Республики, со ссылкой на руководителя отдела дипломатического представительства в городе Вячеслава Панкова пишет РИА Новости.

«Да, он скончался в Доминикане, подробностей сообщить не могу», — уточнил он. По словам Панкова, он находится на связи с семьей телеведущего.

О смерти Зеленского стало известно во вторник, 11 января. Заместитель руководителя телеканала «Культура» Александр Ефимович рассказал, что 46-летний журналист умер на территории иностранного государства. По предварительным данным, у знаменитости случился инсульт. На курорте его в тяжелом состоянии успели довезти до больницы, но врачи спасти его не смогли.

Зеленский вел программы «Билет в Большой» на телеканале «Россия-Культура» и «Прямой эфир» на «Россия 1», а также был обозревателем телеканала и ведущим программы «Новости культуры».

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Алия Шарафутдинова
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