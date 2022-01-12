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Раскрыты подробности смерти российского ведущего Михаила Зеленского

Baza: телеведущий Зеленский, по предварительным данным, умер в результате инсульта

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский телеведущий Михаил Зеленский, по предварительным данным, умер в результате инсульта. Такие подробности раскрыл Telegram-канал Baza.

Ведущий вместе с супругой отдыхал в Доминиканской Республике. Там на курорте его в тяжелом состоянии успели довезти до больницы, где он скончался, несмотря на усилия врачей. Однако точную причину гибели телеведущего удастся установить позднее, отмечает Baza.

О смерти Зеленского сообщалось ранее. Заместитель руководителя телеканала «Россия-Культура» Александр Ефимович в своем Facebook-аккаунте заявил, что журналист умер на 47-м году жизни, не раскрыв обстоятельства и причины смерти Зеленского.

Зеленский был ведущим программы «Билет в Большой» на «России-Культура» и «Прямого эфира», а также был обозревателем телеканала и ведущим программы «Новости культуры».

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Марина Совина
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