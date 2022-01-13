В Южной Корее собрались арендовать у России Дальний Восток

Кандидат в президенты Республики Корея Хо Ён Гён заявил, что в случае своей победы на выборах предложит арендовать у России территории на Дальнем Востоке. Об этом глава «Партии революционных дивидендов» заявил ТАСС.

Южнокорейский политик объяснил, что речь идет Сахалине, Амуре, Хабаровске, Магадане, Камчатке и Чукотке, где, по его словам, проживает много корейцев. Он отметил, что эти территории необходимо взять в долгосрочную аренду для создания пояса экономического развития по направлению Пусан — Владивосток.

Помимо этого, Хо Ён Гён расскзаал, что в этих районах, которые по своей площади в несколько раз превышают территорию Южной Кореи, можно будет производить сельскохозяйственную продукцию, в том числе сою и пшеницу, что поможет укрепить отношения России и Республики Корея. Также политик заявил о возможности строительства в регионе атомной электростанции, которая бы снабжала Корейский полуостров. Кандидат в президенты добавил, что, если Корея будет развивать восточную часть страны, то Россия получит прибыль и экономические преимущества, а Дальний Восток превратится в развитый, жизненно важный регион.

Ранее полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев рассказал, что в 2021 году продажи российской рыбы в Китай рухнули на 67 процентов по сравнению с предыдущими годами. Чиновник объяснил ситуацию влиянием пандемии коронавируса на мировую экономику и на экономику Дальнего Востока. При этом он считает, что в результате найдено оптимальное решение. Речь идет о механизме квот в обмен на инвестиции, которое привело к строительству в стране рыбоперерабатывающих заводов, так что рыба была поставлена в другие регионы и в Европу.

