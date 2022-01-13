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Больше половины американцев оказались недовольны решениями Байдена

Опрос Quinnipiac University: 53% американцев не одобряют решения Байдена
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Рейтинг популярности президента США Джо Байдена снизился с 36 до 33 процентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательской службой Университета Куиннипэк (Quinnipiac University Poll).

Кроме того, результаты исследования показали, что больше половины американцев недовольны решениями главы Белого дома. В частности, 53 процента респондентов считают, что Байден не справляется с работой на посту президента. Еще 13 процентов участников опроса не высказали своего мнения.

Уточняется, что меньше всего поддержку у совершеннолетних американцев получили решения Байдена в экономической сфере (57 процентов не одобряют принятых решений), внешней политике (54 процента) и борьбе с коронавирусом (55 процентов).

В то же время американского лидера поддерживает треть американцев (33 процента).

В ноябре 2021 года газета USA Today со ссылкой на данные опроса, проведенного совместно с Саффолкским университетом в период с 3 по 5 ноября, сообщила, что рейтинг одобрения американского лидера упал до 38 процентов, в то время как ранее данный показатель держался на уровне 40 процентов. В декабре 2021 года большинство американцев (69 процентов) оказались недовольны тем, как президент США Джо Байден справляется с инфляцией.

Ксения Назарова
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