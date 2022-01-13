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Спорт

Главу UFC посчитали профаном в единоборствах

Глава One Championship: Дэйна Уайт ничего не смыслит в единоборствах, он всего лишь фанат
Дэйна Уайт

Дэйна Уайт. Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters

Глава сингапурского промоушена One Championship Чатри Ситйодтонг сравнил себя с руководителем Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйной Уайтом. Его цитирует MMA Fighting.

В аккаунте сингапурской организации в социальных сетях появились кадры с тренировкой Ситйодтонга. В описании авторы предложили Уайту провести поединок с коллегой. Глава One Championship подчеркнул, что это была шутка. Однако Ситйодтонг добавил, что его бэкграунд сильно отличает его от Уайта.

«Я думаю, как бизнесмен — он феноменален. Я не всегда разделяю его методы, но он сделал из UFC невероятную компанию. Никаких "но". Однако он профан в боевых искусствах. Он ничего не понимает в единоборствах. Он — фанат. Я же занимаюсь боевыми искусствами. Для меня бойцы промоушена — ровня. И обращаюсь я с ними соответствующе. Мы с Дэйной очень разные», — убежден глава One Championship.

На счету Ситйодтонга 30 профессиональных поединков по тайскому боксу. С 2005 года он занимается бразильским джиу-джитсу под руководством Хенцо Грейси.

Уайт начал заниматься боксом в 17-летнем возрасте. Американец не проявил себя в качестве спортсмена.

Николай Костюков
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