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Греф ответил фразой «что будет, то будет» на угрозу санкций США

Глава Сбербанка Греф о санкциях США: банк готов ко всем вариантам развития событий
Герман Греф

Герман Греф. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал возможность введения США новых санкций против России. На это он ответил фразой «что будет, то будет», передает РБК.

«Нам каждый день чем-то угрожают, нас уже этим напугать невозможно. Что будет, то будет, господи», — сказал Греф и добавил, что Сбербанк готов ко всем вариантам развития событий.

Ранее в США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. Конгрессмены задумались о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России. Также предлагают ввести санкции против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2». Кроме того, если ситуация обострится, США могут потребовать отключить Россию от системы международных платежей SWIFT. Голосование по проекту запланировано на 13 января.

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Сбербанк вошел в число организаций, против которых могут быть введены новые санкции США. Кроме него в списке оказались ВТБ, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк, а также госкорпорация ВЭБ и Российский фонд прямых инвестиций. Кроме того, отдельно сенаторы-демократы рассматривают введение санкций лично против российского президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и других высокопоставленных лиц.

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Платон Щукин
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