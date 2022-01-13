Греф ответил фразой «что будет, то будет» на угрозу санкций США

Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал возможность введения США новых санкций против России. На это он ответил фразой «что будет, то будет», передает РБК.

«Нам каждый день чем-то угрожают, нас уже этим напугать невозможно. Что будет, то будет, господи», — сказал Греф и добавил, что Сбербанк готов ко всем вариантам развития событий.

Ранее в США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. Конгрессмены задумались о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России. Также предлагают ввести санкции против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2». Кроме того, если ситуация обострится, США могут потребовать отключить Россию от системы международных платежей SWIFT. Голосование по проекту запланировано на 13 января.

Сбербанк вошел в число организаций, против которых могут быть введены новые санкции США. Кроме него в списке оказались ВТБ, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк, а также госкорпорация ВЭБ и Российский фонд прямых инвестиций. Кроме того, отдельно сенаторы-демократы рассматривают введение санкций лично против российского президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и других высокопоставленных лиц.