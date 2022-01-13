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Сенат США 13 января проголосует по закону о санкциях для «Северного потока-2»

Сенат США проголосует по законопроекту о санкциях против «Северного потока-2» 13 января

Фото: Stine Jacobsen / Reuters

Голосование по законопроекту сенатора Теда Круза о введении санкций в отношении газопровода «Северный поток-2» пройдет 13 января, следует из графика работы Сената США.

13 января сенаторы верхней палаты Конгресса США проголосуют за законопроект Теда Круза. Он предусматривает введение экономических санкций против российского газопровода «Северный поток-2» (СП-2).

Слушания по законопроекту S.3436 «О защите энергетической безопасности Европы» состоятся в 10:00 (18:00 мск). Само голосование запланировано примерно на 14:45 (22:45 мск). Для принятия закона необходим минимум в 60 голосов.

Если законопроект будет принят, то против «всех должностных лиц компании, созданной для планирования, строительства или эксплуатации "Северного потока-2", а также против ее руководства» будут введены санкции, а именно арест активов в американской юрисдикции и запрет на въезд в США.

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Сенатор Круз таким образом пытается добиться отмены освобождения от американских ограничений оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.

12 января сенатор от демократической партии США Марк Уорнер выступил с критикой законопроекта о введении новых санкций против российского газопровода «Северного потока-2», который предложил республиканец Тед Круз. Демократ выразил скептическое отношение к проекту России. Однако, по его мнению, ограничительные меры США против «Северного потока-2» предадут интересы ФРГ.

Ранее США признались в намеренном замедлении запуска «Северного потока-2». Заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд сообщила, что страна работает с ФРГ и Евросоюзом, чтобы отложить запуск российского газопровода.

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Дмитрий Сотак
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