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Американский журналист объяснил слова о завышении баллов фигуристкам Тутберидзе

Журналист Дэвид Лиз о баллах российских фигуристок: «бонус Этери Тутберидзе» существует

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Американский журналист Дэвид Лиз в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» объяснил свои слова о так называемом «бонусе Этери Тутберидзе», то есть о завышении баллов спортсменкам этой группы на международных стартах.

«Да, я верю в это. Посмотрите показательные выступления Евгении Медведевой и Алины Загитовой на чемпионате России в конце декабря. Программы без сложных прыжков позволяют оценить истинное качество катания и компоненты», — заметил он.

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«Потом посмотрите недавние прокаты Мао Асады, Каролины Костнер или даже Мишель Кван, катающейся на роликах на парковке. А теперь скажите мне, у кого есть настоящие навыки катания на коньках и умение интерпретировать музыку, а кто — просто робот, чья способность кататься заключается в пантомиме и вращениях, разработанных для девочек предпубертатного возраста», — подчеркнул Лиз.

Он добавил, что олимпийская чемпионка 1992 года, американка Кристи Ямагучи до 30 лет совершенствовала катание и прыгала все тройные прыжки. «А ученицы Тутберидзе просрочены, они будто прокисшее молоко уже к 20 годам», — заключил журналист.

Дэвид Лиз известен критическими высказываниями в адрес сборной России по фигурному катанию. Вместе с другим обозревателем Джонатаном Бейером он записывает аналитические видео и публикует их на YouTube-канале The Skating Lesson.

Андрей Стрельцов
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