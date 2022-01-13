В США захотели заплатить за выступление Косторной в «Ледниковом периоде»

Американский журналист Дэвид Лиз в беседе с «Лентой.ру» поделился мнением о будущем российской фигуристки Алены Косторной.

По его словам, Косторная была одной из самых интересных фигуристок, но реализовать себя ей помешали травмы и личные проблемы. «Если вы понаблюдаете за тем, как она выступала в 2020 году, а затем посмотрите ее прокаты на прошедшем Гран-при, то увидите, что ее катание, гибкость, тройной аксель и даже тройной лутц значительно ухудшились. Даже волшебный блеск в ее глазах исчез. Она уже не так интересна как исполнительница», — заметил Лиз.

Он добавил, что спортсменке сложно будет выдержать еще один четырехлетний цикл. «Если Косторная выздоровеет и вернет себе любовь к фигурному катанию, я бы заплатил за то, чтобы посмотреть ее выступление в каком-нибудь шоу или в "Ледниковом периоде"», — добавил журналист.

13 декабря 2021-го стало известно, что Косторная не выступит на чемпионате России из-за перелома кисти. Пропуск соревнований не позволил ей побороться за путевку Олимпиаду-2022 в Пекине.

Дэвид Лиз известен критическими высказываниями в адрес сборной России по фигурному катанию. Вместе с другим обозревателем Джонатаном Бейером он записывает аналитические видео и публикует их на YouTube-канале The Skating Lesson.