Критик российских фигуристок раскрыл отношение судей к дочери Тутберидзе

Американский журналист Дэвид Лиз в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» высказался о завышении баллов российскому дуэту Диане Дэвис и Глебу Смолкину, выступающему в танцах на льду.

«Меня заинтриговало, когда Этери Тутберидзе отправила дочь в США работать с Игорем Шпильбандом. Я читал комментарии на своем YouTube-канале и знаю реакцию российской прессы на отъезд Медведевой в Канаду в свое время, так что понимаю, насколько отъезд Дэвис и Смолкина — важное событие», — заметил журналист.

По мнению Лиза, отношение судей во многом зависит от репутации тренера. «Мне понятно, почему Тутберидзе выбрала именно такой путь. Шпильбанд — очень компетентный и умный тренер, у него прекрасные отношения с судьями по всему миру. На протяжении многих лет ему удавалось творить политическую магию. Он относительно сильный технический тренер, специализирующийся на поддержках», — подчеркнул американец.

В ноябре 2021-го Лиз раскрыл схему завышения оценок дочери Тутберидзе после победы дуэта на Кубке Варшавы. Журналист отметил, что пара показывает не слишком сложный контент, однако ее тренеры — отличные стратеги.

Дэвид Лиз известен критическими высказываниями в адрес сборной России по фигурному катанию. Вместе с другим обозревателем Джонатаном Бейером он записывает аналитические видео и публикует их на YouTube-канале The Skating Lesson.

