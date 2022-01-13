Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Российский миллиардер оценил траты Европы на спасение планеты

Дерипаска: Европе потребуется порядка 4 млрд евро для достижения углеродной нейтральности
Олег Дерипаска

Олег Дерипаска. Фото: Григорий Дукор / Reuters

Российский миллиардер Олег Дерипаска оценил траты Европы на достижение углеродной нейтральности и спасение планеты от последствий глобального потепления. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, на это понадобится порядка четырех триллионов евро. Так Дерипаска прокомментировал недавнее заявление члена Еврокомиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретона, который говорил о необходимости инвестиций в 500 миллиардов евро в атомную энергетику до 2050 года.

Материалы по теме:
Грязное искусство. Музыка наносит колоссальный урон планете. Как индустрия пытается уменьшить масштаб бедствия?
Грязное искусство.Музыка наносит колоссальный урон планете. Как индустрия пытается уменьшить масштаб бедствия?
28 декабря
Климатическая катастрофа, вирусы и страшная бедность: какие угрозы ждут человечество в ближайшие годы?
Климатическая катастрофа, вирусы и страшная бедность:какие угрозы ждут человечество в ближайшие годы?
Вчера

Российский миллиардер посчитал такую сумму заниженной. «Потратить европейцам придется сумму, близкую к четырем триллионам, если они реально захотят отказаться от угольных, газовых, мазутных станций, которые до сих пор работают в Европе, и захотят использовать только электротранспорт», — написал Дерипаска.

Также предприниматель подчеркнул, что нужно будет увеличить число людей, занятых в атомной промышленности, а также нарастить инвестиции в научные исследования. Такими темпами к полномасштабному строительству можно будет перейти через 12-15 лет. «Сейчас, конечно, ничего такого не наблюдается», — заключил он и добавил, что пока все громкие заявления остаются только пиаром и в действительности заявленных целей к 2030 году никто достигать не собирается.

Ранее Дерипаска критиковал электрокары и говорил, что они не помогут избежать последствий глобального потепления. По его мнению, для защиты природы честнее не торопиться с покупкой автомобиля на электродвигателе, а пересесть на велосипед или общественный транспорт. Он считает, что эффективных механизмов контроля за сокращением выбросов сейчас не существует, а страны вроде Индии, Китая и Индонезии даже не собираются их вводить.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В городах России начали массово эвакуировать школы из-за сообщений о минировании
В Кремле прокомментировали возможность введения санкций против Путина
Российский миллиардер оценил траты Европы на спасение планеты
В НАТО допустили очень быстрое вступление Швеции и Финляндии в альянс
Дом в Москве эвакуировали из-за снаряда времен Великой Отечественной войны
Machine Gun Kelly сделал предложение Меган Фокс
В ОДКБ заявили о стабилизации обстановки в Казахстане
Стюардесса частной яхты назвала самую ненавистную часть своей работы
Извинившийся за объятие с Кадыровым ингушский чиновник обратился к главе Чечни
Ученые поставили под сомнение одну из парадигм эволюции
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter