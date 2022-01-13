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Спорт

Бывший футболист «Реала» спас жизнь сопернику во время матча

Футболист «Эр-Райяна» Хамес Родригес спас жизнь Усману Калибали во время матча

Фото: LUISA GONZALEZ / Reuters

Колумбийский полузащитник «Эр-Райяна» Хамес Родригес спас жизнь сопернику из «Аль-Вакры» Усману Кулибали в матче чемпионата Катара. Об этом сообщает BeIN Sports.

30-летний колумбиец помог своему оппоненту, у которого в концовке первого тайма случился сердечный приступ. Благодаря своевременным действиям Родригеса Кулибали остался жив: экс-игрок «Реала» правильно расположил голову игрока команды соперника, что позволило последнему избежать удушья.

Кулибали находится в больнице. Жизни спортсмена ничего не угрожает.

Родригес выступает в чемпионате Катара с 2021 года. Колумбийский хавбек известен по выступлениям за «Монако», мадридский «Реал», «Баварию» и «Эвертон».

Николай Костюков
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