Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Названа первая особенность iPhone 16

Инсайдер рассказал, что Apple добавит встроенную под экран камеру не раньше 2023 года

Фото: Shutterstock

Apple добавит встроенную под экран фронтальную камеру не раньше 2023 года. Об этом в своем Twitter сообщил известный инсайдер Росс Янг (Ross Young).

Ранее в соцсетях появился слух, что в iPhone 14 появится встроенная в экран камера — таким образом, Apple может отказаться от выреза в передней панели. Росс Янг выразил сомнение, что данная опция будет присутствовать в смартфонах в 2022 году. Также Янг назвал первую особенность iPhone 16, который, предположительно, выйдет в 2024 году.

Автор полагает, что подэкранная камера появится в устройствах Apple не ранее 2023 года — вместе с выходом iPhone 15. Также есть вероятность, что функцию задержат до выпуска iPhone 16 и 2024 года.

В своем Twitter Росс Янг сообщил, что в 2022 году два устройства Apple получат перфорацию в дисплее, которая заменит собой «монобровь». Данный дизайнерский элемент ожидается в премиальных устройствах — iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. «Эта концепция будет уникальной для Apple», — подытожил специалист.

Инсайдеры полагают, что в 2022 году Apple выпустит четыре флагманских смартфона — iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max. Выход модели iPhone 14 mini не ожидается.

В начале года инсайдер LeaksApplePro рассказал, что флагманы Apple будут стоить дороже, чем выпущенные в 2021 году устройства. Так, стоимость iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будет начинаться с 1100 и 1200 долларов соответственно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Курс рубля резко упал
Конкурент Зеленского захотел поднять зарплаты полицейским
В МИД России отказались «прогибаться» под санкционным давлением США
Боррель назвал неприемлемыми предложения России по нерасширению НАТО
Экс-губернатору Фургалу вменили преступления с ущербом в три миллиарда рублей
Лавров рассказал об обещаниях США ответить по гарантиям безопасности
Москвичам пообещали «барическую ложбину» из-за атмосферного давления
Лавров впервые прокомментировал итоги переговоров с США и НАТО по безопасности
Мужчина пожаловался на уменьшение пениса на четыре сантиметра после COVID-19
Горбачев-фонд ответил на новости об иске к экс-президенту из-за гибели литовцев
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter