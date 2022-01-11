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Новые iPhone подорожают

Инсайдер LeaksApplePro сообщил, что Apple поднимет цены на некоторые смартфоны в 2022 году

Фото: Carlos Garcia / Reuters

Apple поднимет цены на некоторые смартфоны, запланированные на 2022 год. Об этом в своем Twitter сообщил известный инсайдер LeaksApplePro.

По информации источника, осенью компания представит четыре смартфона. Линейка будет состоять из двух базовых девайсов iPhone 14 и iPhone 14 Max — анонс компактного iPhone 14 mini не планируется. Также в серию войдут премиальные iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Стоимость iPhone 14 останется на уровне iPhone 13 — аппарат оценят в 800 долларов. Модель 14 Max будет стоить минимум 900 долларов.

Топовые модели подорожают. Стоимость iPhone 14 Pro и 14 Pro Max составит 1100 и 1200 долларов соответственно. Это на 100 долларов больше, чем стартовая стоимость iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Соответственно, самый дорогой смартфон в линейке с накопителем на один терабайт может быть оценен в 1700 долларов.

LeaksApplePro объяснил рост цен растущими затратами на производство смартфонов. Специалист не стал раскрывать характеристики будущих устройств.

В октябре прошлого года аналитики компании Self оценили рост цен на смартфоны Apple. Оказалось, что с момента запуска первого устройства в 2007 году iPhone подорожали на 80 процентов.

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Андрей Ставицкий
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