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В Италии осудили нацистский флаг на похоронах

Итальянские католики и евреи осудили использование флага со свастикой на похоронах

Фото: Yara Nardi / Reuters

Лидеры еврейских организаций и католическая архиепархия осудила использование нацистского флага на похоронах члена итальянской праворадикальной организации Forza Nuova. Об этом сообщает телеканал CNN.

Инцидент произошел после религиозных обрядов во время похорон Алессии Аугелло, участницы правой экстремистской группировки Forza Nuova. Соратники бывшего члена организации прикрыли гроб флагом со свастикой и отдали нацистское приветствие в ее честь. Фотографии попали в интернет и стали поводом для публичного обсуждения.

Еврейская община Рима и итальянское католическое духовенство выразили возмущение тем, что подобное все еще может происходить более чем через 70 лет после окончания Второй мировой войны и падения фашистской диктатуры в Италии. Флаг назван «символом ужаса, с которым католики и евреи никогда не смогут смириться». Представители полиции заявили, что будут расследовать этот инцидент как возможное преступление на почве ненависти.

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Летом 2021 года ФСБ задержала в аэропорту двух иностранцев с экстремистскими надписями на одежде. В отношении задержанных возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или символики, которые запрещены федеральными законами») КоАП РФ.

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Дмитрий Сотак
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