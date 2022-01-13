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Извинившийся за объятие с Кадыровым ингушский чиновник обратился к главе Чечни

Ингушский чиновник Хадзиев извинился перед Кадыровым за свое заявление после встречи с ним

Кадр: @grozny_inform

Бывший начальник управления по делам религии при главе Ингушетии Яхья Хадзиев, извинившийся ранее перед тейпом за теплое приветствие главы Чечни Рамзана Кадырова, записал новое видеообращение. Об этом сообщает «Грозный Информ» в своем Instagram-аккаунте.

Хадзиев заявил, что признает вину и просит у Кадырова прощения за свое высказывание.

Встреча, вызвавшая недовольство у ингушской стороны, состоялась в начале января. Ингушский чиновник встретил главу Чечни на свадьбе сына потомка проповедника, чеченского суфийского шейха и основателя движения зикристов Кунта-хаджи Кишиева. Хадзиев, приветствуя Кадырова, приобнял его, за что был резко раскритикован представителями тейпа.

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После этого он принес извинения за произошедшее. «Я поступил неправильно, поприветствовав и обняв его. Простите меня ради Всевышнего. Я не подозревал, что это будет так неприятно для вас», — заявил чиновник.

Кадыров в ответ резко раскритиковал ингушскую общественность. «Призвали извиниться за объятия со мной. Когда такое недостойное поведение имело место быть между нашими народами? [...] Я просил его обняться со мной? Я подзывал его к себе?» — заявил он.

Новый конфликт между Чечней и Ингушетией начался в октябре 2021 года из-за территориального вопроса. Жителей Ингушетии возмутили ремонтные работы на границе, они сочли это очередной провокацией соседей. В ответ глава Чечни пригрозил, что может силой отнять у Ингушетии земли, «незаконно переданные [первым президентом самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаром] Дудаевым». По словам Кадырова, если ингуши захотят жить на чеченских землях, их предоставят в аренду. Угрозу Кадырова подтвердил спикер парламента Чечни Магомед Даудов, отметив, что, по его мнению, ингушская сторона занимается провокациями.

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Варвара Кошечкина
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