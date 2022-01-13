Омикрон-штамм распространился по всей Японии

Омикрон-штамм COVID-19 распространился по всей территории Японии, впервые за четыре месяца число заражений за сутки превысило цифру в 13 тысяч случаев, сообщает японское новостное агентство Kyodo.

Новый омикрон-штамм COVID-19 был обнаружен на территории всех 47 префектур. Наибольшее число заражений было зарегистрировано в столичной префектуре Токио, Осаке и Окинаве.

Префектуры Окинава, Ямагути и Хиросима с 9 января ввели региональные ограничительные меры против распространения COVID-19: в местах общественного питания сокращено рабочее время и прекращена продажа алкоголя. Власти префектур сообщили, что росту числа инфицированных способствовали американские военные на базах в Окинаве, которые не следовали мерам безопасности.

1 января премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что наивысшим приоритетом японского правительства является борьба с коронавирусом. Он отметил, что благодаря беспрецедентным темпам вакцинации от COVID-19, эпидемическая ситуация в стране немного успокоилась, однако Япония сталкивается с угрозой омикрон-штамма коронавируса.

В декабре прошлого года смертность в стране достигла

практически нулевого уровня, а суточное число заражений коронавирусом сократилось с 25 тысяч в августе до 200 случаев на 7 декабря. Одной из причин резкого снижения заболеваемости стала массовая вакцинация.