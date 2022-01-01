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Премьер Японии назвал главную цель страны на 2022 год

Премьер Кисида: наивысшим приоритетом Японии на 2022 год является борьба с COVID-19
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: Pool / Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал главную цель страны на 2022 год. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кисиды, наивысшим приоритетом его правительства с момента прихода к власти в октябре прошлого года является борьба с коронавирусом. Он отметил, что благодаря беспрецедентным темпам вакцинации от COVID-19 эпидемическая ситуация в стране немного успокоилась, однако Япония сталкивается с угрозой омикрон-штамма коронавируса. Премьер также подчеркнул, что власти страны и дальше будут уделять первоочередное внимание мерам по борьбе с вирусом и поддержке экономики.

В ноябре Кисида сообщил, что страна закрывает свои границы для иностранцев из-за распространения в мире омикрон-штамма COVID-19. Он объявил, что запрет на въезд действует с 30 ноября и касается всех иностранных граждан. Отмечается, что экстренная мера вводится до того момента, пока не удастся выяснить всю информацию о новом варианте вируса.

Марина Совина
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