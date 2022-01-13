Юрист рассказал о наказании для полицейских после убийства девочки в Костроме

Если находящийся под надзором человек совершил преступление, то сотрудникам правоохранительных органов грозит наказание за халатность, объяснил «Ленте.ру» начальник юридического отдела московского профсоюза полиции Игорь Гришаков. Под халатностью подразумевается бездействие или невыполнение своих профессиональных обязанностей, которое повлекло тяжкие последствия, уточнил он.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении полицейских, которые оставили без наблюдения освободившегося из колонии педофила, изнасиловавшего и убившего с сообщником пятилетнюю девочку в Костроме.

«Наказание за халатность, я бы не сказал, что строгое — до 5 лет. По этой статье увольняют. Сотрудник не может быть на службе, если он судим, и дальше он не сможет занимать никакие должности в органах», — отметил юрист.

При освобождении преступника суд устанавливает определенные условия административного надзора. К ним относится запрет покидать квартиру в определенный период времени, необходимость отмечаться в участке, рассказал Гришаков. Полицейских могут обязать проверять нахождение освободившегося дома по ночам, добавил он. Чаще всего такой надзор устанавливается за рецидивистами, осужденными за педофилию или распространение наркотиков.

Преступление было совершено против пятилетней девочки 4 января на улице Северной Правды в Костроме. По версии следствия, двое неизвестных подошли к ребенку, взяли на руки и унесли в неизвестном направлении. Сначала они изнасиловали девочку в местном общежитии, а после нанесли множественные ножевые ранения. Тело спрятали в спортивную сумку. Один из них ранее привлекался к ответственности за изготовление детской порнографии и педофилию, второй был судим за кражу денег с банковского счета.