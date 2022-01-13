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В Австралии появилась возможность обзавестись личной горой

В австралийском штате Квинсленд выставили на продажу гору за 620 тысяч долларов

Кадр: realestate.com.au

В австралийском штате Квинсленд появилась возможность приобрести личную гору. В 100 километрах от города Брисбен на продажу выставили возвышенность Маунт Халлен, пишет Daily Mail.

Желающим обзавестись участком земли в 107,2 гектара нужно заплатить всего 620 тысяч австралийских долларов (33,3 миллиона рублей) — ниже медианной цены за дом в Брисбене. С вершины Маунт Халлен открывается вид на озеро Вивенхо, а добраться до нее можно только на внедорожнике. На возвышенности полностью отсутствует инфраструктура — есть лишь старая станция, которую использовали геологи для создания карт местности. Недалеко от горы проживают в основном семейные пары и пожилые люди, на долю молодых людей в районе приходится 2,6 процента.

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Предыдущие владельцы мечтали жить в горах и планировали возвести дом престарелых на Маунт Халлен, однако строительство такой недвижимости на территории оказалось проблематичным, поэтому они решили приезжать на участок, чтобы отдохнуть от городской жизни. Однако, по словам риелторов, на возвышенности есть поляна, пригодная для строительства частного дома.

Ранее в Норвегии выставили на продажу необитаемый остров Стуре в провинции Нурланн на севере страны. Территория опустела в начале XX века. На острове есть песчаный пляж, гора и небольшие озера. Землю планировали продать на аукционе со стартовой стоимостью в два миллиона крон (более 17 миллионов рублей).

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Нина Ташевская
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