В РФПИ рассказали об эффективности вакцины «Спутник V» против омикрона

Вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» эффективны против омикрон-штамма. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщает ТАСС.

Он отметил, что они особенно эффективны в защите от тяжелого течения заболевания. Дмитриев рассказал, что на следующей неделе ученые подробнее расскажут о данных исследований эффективности вакцин против нового штамма.

При этом он не исключает того, что некоторый подъем заболеваемости из-за омикрон-штамма в России возможен и назвал его вызовом для отечественной системы здравоохранения.

Ранее главный внештатный детский специалист Минздрава России по профилактической медицине, академик РАН Лейла Намазова-Баранова рассказала о вакцине «‎Спутник М», разработанной для подростков. По ее словам, вакцинация подростков необходима для формирования коллективного иммунитета, поскольку они постоянно находятся в местах большого скопления людей и могут быть переносчиками коронавируса.

Член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил, что заразность омикрон-штамма столь высока, что им могут переболеть все россияне. При этом отметил, что снижение патогенности у нового варианта коронавируса дает надежду на то, что постепенно он превратится в сезонное заболевание.