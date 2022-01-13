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В РФПИ рассказали об эффективности вакцины «Спутник V» против омикрона

Глава РФПИ Дмитриев: вакцина «Спутник V» эффективна против омикрон-штамма COVID-19

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» эффективны против омикрон-штамма. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщает ТАСС.

Он отметил, что они особенно эффективны в защите от тяжелого течения заболевания. Дмитриев рассказал, что на следующей неделе ученые подробнее расскажут о данных исследований эффективности вакцин против нового штамма.

При этом он не исключает того, что некоторый подъем заболеваемости из-за омикрон-штамма в России возможен и назвал его вызовом для отечественной системы здравоохранения.

Ранее главный внештатный детский специалист Минздрава России по профилактической медицине, академик РАН Лейла Намазова-Баранова рассказала о вакцине «‎Спутник М», разработанной для подростков. По ее словам, вакцинация подростков необходима для формирования коллективного иммунитета, поскольку они постоянно находятся в местах большого скопления людей и могут быть переносчиками коронавируса.

Член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил, что заразность омикрон-штамма столь высока, что им могут переболеть все россияне. При этом отметил, что снижение патогенности у нового варианта коронавируса дает надежду на то, что постепенно он превратится в сезонное заболевание.

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Роман Кирьянов
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