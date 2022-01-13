Белоруссия выписала штраф компании из Китая за отказ от обещаний

Экономический суд Гомельской области выписал штраф китайской компании «Сюань Юань», которая не сдержала обещание по строительству фабрики по производству картона. Размер требований составляет 470 тысяч белорусских рублей (13,6 миллиона российских рублей), сообщает Zerkalo.

У компании есть 15 дней на то, чтобы обжаловать решение белорусского суда. Если она этого не сделает и не заплатит штраф, то деньги хотят взыскать за счет ее арестованного и изъятого имущества.

История по модернизации Добрушской бумажной фабрики началась в 2012 году. Китайский банк развития выделил компании на эти цели кредит в размере 350 миллионов долларов. Предполагалось, что «Сюань Юань» сдаст фабрику в 2015 году.

Однако вместо этого в 2015 году строителям перестали платить зарплату, из-за чего китайские рабочие едва не устроили пеший поход на Минск. В 2017 году готовность предприятия оценивалась в 97 процентов, но еще через год руководство Белоруссии поняло, что китайцы не смогут достроить завод. Как объяснял Андрей Кобяков, на тот момент премьер-министр республики, у подрядчика просто не было опыта реализации таких крупных объектов.

Доделать его согласилась австрийская компания Andritz, но на них Минску пришлось дополнительно потратить 186,2 миллиона белорусских рублей (5,4 миллиарда российских рублей). Из-за пандемии коронавируса сдача предприятия в эксплуатацию постоянно переносилась, открыть его смогли только в начале лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что литовские власти приняли решение разорвать контракт на транзит белорусского калия в порт Клайпеды. Если поставки остановятся, «Беларуськалий», один из крупнейших источников валюты в республике, вынужден будет искать способы для продажи продукта на мировом рынке.