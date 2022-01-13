У жителя еще одного российского региона подтвердилось заражение омикрон-штаммом

У жителя Вологодской области подтвердилось заражение омикрон-штаммом коронавируса. Об этом рассказал в своем Instagram-аккаунте губернатор региона Олег Кувшинников.

Он заверил, что в Вологодской области будут усилены меры дезинфекции и первичное звено здравоохранения.

Кувшинников добавил, что зараженный омикроном недавно вернулся из другого российского региона. Губернатор Вологодской области подчеркнул, что из-за распространения этой разновидности коронавируса в регионе будут проводить усиленную обработку общественного транспорта.

«Будем делать все для того, чтобы 80 процентов взрослого населения региона было привито в самое ближайшее время», — заявил Кувшинников.

Ранее в Воронежской области и в Якутии выявили случаи инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.

В Воронежской области омикрон-штаммом заразился студент, приехавший из Африки. Фуфаева рассказала, что приехавший в Россию иностранец заболел в декабре и сейчас уже выздоровел.

В Якутии случай инфицирования южно-африканским вариантом вируса — завозной. В двух российских регионах после выявления заражений изолировали пациентов с COVID-19 и установили круг их контактных лиц.

