Турист поехал отдыхать в Таиланд и внезапно обнаружил себя в базе розыска

Норвежский турист оказался в базе розыска в Таиланде по случайному стечению обстоятельств, так как с ним не смогли вовремя связаться и сообщить о положительных результатах теста на коронавирус. Об этом пишет ScandAsia.

Путешественник из Норвегии Олехеминг Боргем Колстад (Oleheming Borgem Kolstad), приехавший 29 декабря 2021 года в Таиланд по системе Test&Go, по прибытии в столицу страны, Бангкок, сдал ПЦР-тест и получил отрицательный результат, после чего сразу же отправился на отдых на остров Ко Чанг. Согласно правилам, путешественник сдал повторный анализ спустя шесть дней, 4 января, — по словам мужчины, в медучреждении ему сообщили, что свяжутся с ним в случае каких-либо проблем.

Колстад вернулся в отель и лишь спустя несколько дней узнал, что находится в розыске. Так, в один из дней мужчина внезапно обнаружил, что его ищет полиция, — об этом ему сообщил хозяин гостиницы. Как утверждает турист, произошло недоразумение: при покупке местной сим-карты ему назвали неправильный номер телефона, однако именно его он передал в качестве контакта для связи в больницу.

Помимо прочего, норвежец сообщил больнице свой адрес — тем не менее, владельцу гостиницы, где он остановился, пришлось потратить много времени, чтобы объяснить всю ситуацию полиции и оправдать своего постояльца. Сейчас турист проходит карантин, по его завершении он планирует дальше путешествовать по Таиланду.

Ранее в декабре 2021 года сообщалось, что полиция Таиланда поймала сбежавшего из карантинного отеля иностранного туриста, который, не дождавшись результатов ПЦР-теста, решил тайно отправиться на остров Самуи. За досрочный выезд путешественнику может грозить штраф в размере пяти тысяч бат (11 тысяч рублей), а также тюремное заключение сроком до двух лет.