Продажи компьютеров рекордно выросли

Продажи компьютеров в 2021 году оказались рекордными. Об этом сообщается в отчете агентства IDC.

Высокий спрос на компьютеры и персональные устройства для работы и развлечений послужил причиной рекордного роста рынка. Впервые за девять лет мировые поставки ПК достигли 348,8 миллиона единиц, что на 14,8 процента больше по сравнению с 2020 годом. «Это самый высокий уровень поставок на рынке компьютеров с 2012 года», — отметили исследователи.

Специалисты заявили, что рынок компьютеров не только вернулся на допандемийный уровень, но и превзошел его. Эксперты назвали 2021-й годом повышенного роста рынка ПК и возросшего спроса на подобного рода продукцию. Компьютеры оказались востребованными как на предприятиях, так и среди потребителей.

Авторы отчета отметили, что рост мог быть еще более заметным, однако он был ограничен дефицитом комплектующих и проблемами с цепочками поставок. Особенно критично это было для сегмента коммерческих девайсов.

В четвертом квартале 2021 года лидером сегмента оказалась Lenovo, которая имеет долю 23,5 процента. Также в топ-5 поставщиков компьютеров вошли HP, Dell, Apple и Asus. Самый заметный рост в 2021 году — 17,9 процента — показала компания Dell.

Ранее специалисты Росстата сообщили, что за 2021 год в России выросли продажи дорогостоящих товаров. По сравнению с 2019 годом россияне купили в полтора раза больше часов, смартфонов и компьютеров.