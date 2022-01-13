Кремль отреагировал на обвинения в адрес «Северного потока-2»

Увязывать «Северный поток-2» с темой безопасности в Европе — абсурд, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это вообще коммерческий проект, и увязывание этого "Потока" с вопросами безопасности в Европе — это абсурд. Это как раз лишнее подтверждение того, что стоит за всем этим. Попытки давления на Россию, попытки недобросовестной экономической конкуренции», — отреагировал он на обвинения в адрес газопровода.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что «Северный поток-2» угрожает энергетической и национальной безопасности большой части стран Евроатлантики.

Ранее в конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. Сенаторы задумались о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом страны. Кроме того, они предлагают ввести санкции в отношении банковского сектора России и «Северного потока-2».

Если законопроект будет принят, то против «всех должностных лиц компании, созданной для планирования, строительства или эксплуатации "Северного потока-2", а также против ее руководства» будут введены санкции, а именно арест активов в американской юрисдикции и запрет на въезд в США.