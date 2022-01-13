Более 70 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы из-за непогоды

В московских аэропортах в четверг, 13 января, задержаны и отменены в общей сложности более 70 рейсов из-за мороза и наступающего снегопада. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

По информации на 09:50 мск, в аэропорту Шереметьево задержано 10 рейсов, отменено 20, во Внуково задержано 10 вылетов, еще 13 отменили, в Домодедово изменили время отправления 14 самолетов, шесть рейсов отменено. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.

12 января в аэропортах столицы были задержаны и отменены 60 рейсов из-за непогоды. В Домодедово задержаны девять рейсов, отменено шесть, в Шереметьево задержали восемь рейсов и отменили 25 вылетов, во Внуково задержаны семь рейсов, отменены еще пять.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столицы, что в ночь на четверг в столичный регион придут самые сильные с начала года морозы: в Москве температура опустится до минус 20 градусов, а в Подмосковье от минус 15-20 градусов на юге и до минус 28 градусов на севере.