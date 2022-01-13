Токаев назвал количество пострадавших полицейских в ходе беспорядков в Алма-Ате
Президент Казахстана Токаев: в Алма-Ате пострадали около тысячи полицейских
Президент Казахстана Касым-Жокарт Токаев заявил, что около тысячи полицейских в Алма-Ате получили ранения во время массовых беспорядков. Его слова приводит РИА Новости.
Такую цифру он назвал во время своего выступления в городе. Также Токаев принял участие в заседании оперативного штаба, встретился с семьями погибших полицейских и военных.
Ранее Токаев приказал восстановить Алма-Ату за восемь месяцев после беспорядков в Казахстане. Однако он отметил, что работа будет продолжаться и далее.
В ходе беспорядков в Казахстане бывшая столица республики пострадала больше всего. Очевидцы сравнивали события в городе с апокалипсисом. По заявлениям правительства, в разграблении города участвовали иностранные граждане и преступники.