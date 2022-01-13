Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В России рекомендовали принять на вооружение гиперзвуковую ракету «Циркон»

ТАСС: Госкомиссия порекомендовала принять гиперзвуковую ракету «Циркон» на вооружение ВМФ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Госкомиссия рекомендовала принять гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон» на вооружение надводных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ведомству.

По информации собеседника агентства, решение было принято по итогам государственных испытаний с надводного носителя. Отмечается, что после двух успешных пусков ракеты с подводного носителя осенью 2021 года испытания продолжаться в 2024 году.

Ранее сообщалось, что модернизированные подводные лодки проекта 949АМ станут самыми вооруженными российскими подводными носителями крылатых ракет, они смогут нести на борту до 72 «Калибров», «Ониксов» или «Цирконов». По словам собеседник агентства РИА Новости, такие подлодки станут «самыми вооруженными подводными носителями крылатых ракет в российском ВМФ». Общий боекомплект одной подлодки проекта 949АМ будет составлять около сотни единиц ракетного, торпедного и ракетно-торпедного вооружения.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров дал ингушскому народу трое суток на предъявление ему обвинений
Джокович объяснил несоответствие в документах для визы человеческой ошибкой
Эквадор решили застроить домами из мусора от шоколада
В сети появилось фото Обамы в Перми с водкой
В Подмосковье девушка забралась на крышу такси и отказалась платить за поездку
Критик российских фигуристок раскрыл отношение судей к дочери Тутберидзе
Температура Мирового океана достигла рекордных значений
В российском городе ввели режим ЧС
Эндокринолог предупредила о смертельной опасности хронического стресса
Россиянам назвали определяющий размер пенсии фактор
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter