В России рекомендовали принять на вооружение гиперзвуковую ракету «Циркон»

Госкомиссия рекомендовала принять гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон» на вооружение надводных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ведомству.

По информации собеседника агентства, решение было принято по итогам государственных испытаний с надводного носителя. Отмечается, что после двух успешных пусков ракеты с подводного носителя осенью 2021 года испытания продолжаться в 2024 году.

Ранее сообщалось, что модернизированные подводные лодки проекта 949АМ станут самыми вооруженными российскими подводными носителями крылатых ракет, они смогут нести на борту до 72 «Калибров», «Ониксов» или «Цирконов». По словам собеседник агентства РИА Новости, такие подлодки станут «самыми вооруженными подводными носителями крылатых ракет в российском ВМФ». Общий боекомплект одной подлодки проекта 949АМ будет составлять около сотни единиц ракетного, торпедного и ракетно-торпедного вооружения.

