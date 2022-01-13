Военные объекты в России защитят роботы-пулеметы

Защиту российских военных объектов доверят умным роботам, вооруженным пулеметами, сообщают «Известия», ссылаясь на Минобороны.

Согласно данным газеты, роботы с элементами искусственного интеллекта получат пулеметы с оптико-электронными системами и радиолокаторами. Подобные установки позволят идентифицировать противника и предупреждать человека. Решение о команде «открыть огонь» предлагается доверить оператору.

Военный эксперт Вадим Козюлин отметил, что подобные системы уже используются в ряде стран мира. «Например, в Южной Корее вооруженные пулеметом подобные системы используются для охраны границы. На них установлены громкоговорящие устройства, с помощью которых можно предупредить нарушителя о том, что он совершает противоправные действия», — сказал специалист.

В январе исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров заявил, что работы по проекту роботизированной платформы «Маркер», которую ранее назвали смертоносной, завершены.