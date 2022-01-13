Описана судьба рубля при неудаче переговоров России и США

Рубль достаточно устойчив, чтобы выдержать неудачу переговоров России с США и НАТО по гарантиям безопасности, считает экономист, профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. В разговоре с «Лентой.ру» он также добавил, что неожиданности для рынка в итогах переговоров нет.

Рубль и акции отреагировали снижением на заявления МИД России о неготовности США и НАТО идти навстречу требованиям Москвы по гарантиям безопасности. По данным Мосбиржи, курс рубля резко потерял 50 копеек.

На что хотелось бы обратить внимание — стоимость нефти растет. А ведь именно это является основой нашего рубля. Так что я не сомневаюсь в его устойчивости Юрий Юденков профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС

«Кроме того, все и так знали, чем закончатся эти переговоры. Неужели США согласились бы не включать Украину и Грузию в НАТО? Тут все было очевидно, так что никакой неожиданности для рынка нет. Разве что мало кто предполагал, что американцам окажется настолько плевать на все остальные точки зрения», — сказал Юденков.

Эксперты считают, что в 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность. В качестве главных причин опрошенные «Лентой.ру» аналитики назвали вероятное снижение геополитической напряженности и рост мировых цен на топливо, в первую очередь газ.