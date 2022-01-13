Женщина рассказала о раздельном с мужем сне и вызвала обсуждения в сети

Блогерша Терри-Энн Мишель (Terri-Ann Michelle) призналась, что спит отдельно от мужа, и вызвала обсуждения в сети. Ролик, в котором женщина рассказала, почему предпочитает раздельный сон, появился на ее странице в TikTok в минувший вторник, 11 января.

«Я знаю, что многим людям не понравится то, что я сейчас скажу, но мне все равно. Мы с мужем не спим в одной кровати, и это идет только на пользу нашей интимной жизни», — поделилась Мишель. Блогерша объяснила, что у нее и супруга разные режимы дня и привычки сна, и поэтому совместный сон только вредит их отношениям.

«Сон в разных кроватях не разрушает брак. Такое встречается гораздо чаще, чем вы думаете», — заключила она.

Ролик блогерши за сутки набрал больше 100 тысяч просмотров. В комментариях многие пользователи заявили, что тоже не спят со своими партнерами в одной постели. «Мы уже десять лет спим отдельно, и это было самое лучшее решение, которое мы когда-либо принимали. Я убеждена, что именно благодаря этому мы все еще в браке», «Я терпеть не могу спать с мужем. Он работает пожарным, и это доставляет много проблем», — написали они.

Некоторые комментаторы признались, что, наоборот, не могут спокойно спать без партнеров и готовы принимать все их недостатки.

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