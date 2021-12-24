Блогерша узнала о многочисленных изменах парня благодаря подписчице

Блогерша по имени Меган Уайнрайт (Meghan Wainwright) поделилась историей о том, как узнала неожиданную правду о многочисленных изменах своего бойфренда благодаря внимательной подписчице, которая заметила анкету парня на сайте знакомств. В ролике, опубликованном в TikTok, блогерша раскрыла подробности того, как поймала возлюбленного на лжи.

Автор ролика рассказала, что приехала к парню на рождественские праздники. «Мы лежали вместе в постели и обнимались, когда я решила проверить свою электронную почту и увидела новое письмо», — поделилась девушка. Сообщение написала подписчица Уайнрайт, которая не смогла связаться с ней в Instagram. Девушка рассказала блогерше, что следит за ней в соцсетях и знает, как выглядит ее парень. По словам зрительницы, она увидела его анкету в приложении для знакомств и решила сообщить об этом Уайнрайт.

Девушка отправила блогерше скриншоты, подтверждающие, что она общалась с ее бойфрендом. Она объяснила, что решила прокомментировать его пост, чтобы проверить, активен ли его профиль. Аккаунт парня оказался действующим: он ответил девушке под публикацией.

Позже Уайнрайт опубликовала еще один ролик, в котором рассказала, что нашла в телефоне парня еще одно приложение для знакомств. «Я открываю приложение, и там десятки сообщений от разных девушек, которые он получал не реже одного раза в день. И все это во время, когда мы были вместе», — пожаловалась девушка.

Автор истории отметила, что парень так и не сознался в изменах. Когда Уайнрайт показала ему доказательства, он продолжал говорить, что любит ее и что он никогда бы не изменил ей. Бойфренд попросил девушку не бросать его и пообещал подарить на Рождество бриллиантовое кольцо, но она отказалась.

Ранее пользовательница TikTok показала, как уличила мужа в неверности из-за одно неучтенного им факта. Она рассказала, как поймала мужа на измене, посмотрев записи с камеры видеонаблюдения на входной двери их дома. Она рассказала, что увидела его с любовницей, и отметила, что ее супруг не знал о работе камер.