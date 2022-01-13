Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Европейская страна компенсирует населению рост расходов на газ

Власти Швеции выделили 664 миллиона долларов на смягчение последствий резкого роста счетов

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Шведское правительство выделило 6 миллиардов крон (664 миллиона долларов) на смягчение последствий резкого роста расходов на газ. Одной из причин высоких цен на энергию власти европейской страны посчитали действия России, передает Bloomberg.

«Шведские потребители не должны настолько страдать из-за, среди прочего, российского поведения на европейском рынке энергетики», — заявил министр энергетики Швеции Хашаяр Фарманбар и подчеркнул, что это исключительная ситуация.

Котировки TTF1! от TradingView

Власти Швеции намерены дать субсидии 1,8 миллиона домохозяйств, потребление электроэнергии которых превышает 2000 киловатт-часов в месяц. Оптовые цены на юге Швеции в декабре 2021-го были почти в пять раз выше, чем в том же месяце 2020 года. На фоне похолодания многие потребители столкнулись с проблемой больших счетов.

Ситуация на европейском газовом рынке осложнилась в конце августа, когда на фоне аварии на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое снизился объем экспорта топлива в Европу. В результате в условиях низкого уровня заполненности хранилищ стоимость тысячи кубометров газа на европейских биржах в пиковые моменты достигала 1200 долларов. В январе стало известно, что из подземных хранилищ Европы поднято уже больше половины объема газа, закачанного в прошлом году на зиму. Как отмечали в «Газпроме», запасы газа в европейских ПХГ находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений.

Вину России в сложившейся ситуации видят и в Международном энергетическом агентстве (МЭА). «Мы считаем, что из-за действий России на европейском газовом рынке присутствуют сильные элементы напряженности», — подтвердил глава агентства Фатих Бироль. По его мнению, «Газпром» мог бы при желании увеличить поставки как минимум на треть от реальных объемов. Также глава МЭА заявил, что именно действия российского концерна стали основной причиной дефицита газа в европейских хранилищах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Польше рассказали о «дьявольском плане» США против России
В российском городе более 100 школ эвакуировали из-за сообщений с угрозами
Прошедшая ночь стала самой морозной в Москве с начала года
Жулин пожаловался на нехватку денег
Подполковник ФСО отверг обвинения во взятках на 20 миллионов рублей
Демонстранты попытались ворваться в здание парламента Австралии в ходе протестов
Россияне поставили колоссальный рекорд на любимом курорте богачей
В каннабисе обнаружили блокирующие коронавирус соединения
На Дальнем Востоке выявили первый случай инфицирования омикрон-штаммом
Россиянин предстанет перед судом за убийство брата из-за татуировок
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter