Европейская страна компенсирует населению рост расходов на газ

Шведское правительство выделило 6 миллиардов крон (664 миллиона долларов) на смягчение последствий резкого роста расходов на газ. Одной из причин высоких цен на энергию власти европейской страны посчитали действия России, передает Bloomberg.

«Шведские потребители не должны настолько страдать из-за, среди прочего, российского поведения на европейском рынке энергетики», — заявил министр энергетики Швеции Хашаяр Фарманбар и подчеркнул, что это исключительная ситуация.

Власти Швеции намерены дать субсидии 1,8 миллиона домохозяйств, потребление электроэнергии которых превышает 2000 киловатт-часов в месяц. Оптовые цены на юге Швеции в декабре 2021-го были почти в пять раз выше, чем в том же месяце 2020 года. На фоне похолодания многие потребители столкнулись с проблемой больших счетов.

Ситуация на европейском газовом рынке осложнилась в конце августа, когда на фоне аварии на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое снизился объем экспорта топлива в Европу. В результате в условиях низкого уровня заполненности хранилищ стоимость тысячи кубометров газа на европейских биржах в пиковые моменты достигала 1200 долларов. В январе стало известно, что из подземных хранилищ Европы поднято уже больше половины объема газа, закачанного в прошлом году на зиму. Как отмечали в «Газпроме», запасы газа в европейских ПХГ находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений.

Вину России в сложившейся ситуации видят и в Международном энергетическом агентстве (МЭА). «Мы считаем, что из-за действий России на европейском газовом рынке присутствуют сильные элементы напряженности», — подтвердил глава агентства Фатих Бироль. По его мнению, «Газпром» мог бы при желании увеличить поставки как минимум на треть от реальных объемов. Также глава МЭА заявил, что именно действия российского концерна стали основной причиной дефицита газа в европейских хранилищах.