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Европа отобрала из хранилищ больше половины закачанного на зиму газа

«Газпром»: отбор газа из хранилищ Европы достиг 55,6%

Фото: Rebecca Naden / Reuters

Из подземных хранилищ Европы поднято уже больше половины объема газа, закачанного в прошлом году на зиму. Об этом сообщает «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

На 10 января отбор достиг 55,6 процента. или 26,6 миллиарда кубометров газа. Запасы газа в европейских ПХГ находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений, подчеркнули в «Газпроме».

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При этом суточный транзит российского газа через территорию Украины сократился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, с 124 до 53 миллионов кубометров в сутки.

Стремительно растущие цены на энергоносители оказывают давление на европейскую экономику. Оптовые цены на газ выросли почти на 300 процентов в прошлом году. По оценкам Bank of America, в этом году расходы на электроэнергию для домохозяйств вырастут на 50 процентов, а помощь правительств компенсирует лишь четверть этого.

По оценкам Banque Pictet & Cie, увеличение цен на энергоносители может снизить темпы роста ВВП в этом квартале на 0,2 процентного пункта.

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Платон Щукин
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