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Спорт

Боец UFC рассказал о дошедших до него слухах о Чимаеве

Боец UFC Энтони Смит: о том, как Хамзат Чимаев разносит тяжеловесов, говорят годами

Фото: Globallookpress.com

Американский боец смешанного стиля (MMA) Энтони Смит поделился мнением о шведе чеченского происхождения Хамзате Чимаеве. Смит стал гостем подкаста Майкла Биспинга.

Смит рассказал, что до него доходили слухи о способностях Чимаева еще до перехода чеченца в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). «Истории про Чимаева я слышу годами. Еще до его появления в UFC. Помню, говорили о том, как этот парень на тренировках разносит тяжеловесов в Швеции», — отметил Смит.

Чимаев провел четыре успешных поединках в рамках UFC. В своем последнем поединке он вынудил сдаться китайца Ли Цзинляна. Первые три победы чеченец добыл за 66 дней, что стало рекордом UFC.

Всего на счету Чимаева десять побед в десяти поединках. До перехода в UFC он дрался в Brave FC. Также Чимаев становился чемпионом Швеции по вольной борьбе. Боец — уроженец Чечни.

Николай Костюков
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