План по спасению планеты сочли проваленным

Нынешние усилия по спасению планеты недостаточны, и план по устранению угрозы глобального потепления провалится, об этом свидетельствует ежегодный прирост количестве углекислого газа в атмосфере. Эксперты из Метеорологического бюро Великобритании сочли, что если не принимать активных действий по борьбе с выбросами парниковых газов, целей Парижского соглашения (ограничить рост температуры 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем) достигнуть не получится. Об этом сообщает Bloomberg.

Эксперты настаивают: в будущем странам придется действовать еще более агрессивно, чтобы иметь шанс достижения климатических целей. В 2022 году средняя концентрация CO2, вероятно, увеличится на 2,14 части на миллион, считают специалисты. Отчасти причиняемый вред атмосфере будет компенсироваться за счет поглощающей силы растений, но такой эффект долго не продлится.

«Природа временно возьмет на себя нашу "тяжелую работу" в этом году, поскольку ожидается, что экосистемы, такие как тропические леса, будут поглощать из атмосферы большую долю углекислого газа, чем обычно», — подтвердил руководитель отдела исследований климатических воздействий в Метеобюро Ричард Беттс.

Однако, чтобы климатические цели были достигнуты, накопление CO2 в атмосфере должно быстро замедлиться на 20 процентов в течение ближайших пяти лет и прекратиться к середине века. В то же время шансы для того, чтобы события развивались подобным образом, невелики: в мире сжигают рекордное количество угля, восстанавливаясь после пандемии.

По данным ученых Службы изменения климата Copernicus, 2021 год оказался одним из семи самых теплых годов за всю историю наблюдения. Согласно спутниковым наблюдениям, концентрация парниковых газов в 2021 году продолжила расти и достигла годового среднего значения 414 частей на миллион для углекислого газа и 1876 — на миллиард для метана. Выбросы углерода в атмосферу из-за лесных пожаров составили 1850 миллионов тонн, что выше чем в 2020 году, однако с 2003 года намечается тенденция к снижению этого показателя.