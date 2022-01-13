Российские Су-34 отработали уничтожение самолетов противника

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 отработали преодоление системы противовоздушной обороны (ПВО), уничтожение аэродрома и самолетов противника. Су-34 авиационной дивизии Центрального военного округа (ЦВО) отработали выполнение задач в ходе первых учебно-боевых вылетов в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

«В рамках отработки задач экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли около 20 бомбовых ударов по условным объектам аэродромной инфраструктуры "противника" и выполнили более 30 пусков неуправляемых авиационных ракет С-13 класса "воздух — поверхность"», — отметили в сообщении.

В ходе учебно-боевых вылетов экипажи преодолели эшелонированную систему ПВО условного противника с помощью радиоэлектронного комплекса «Хибины». Самолеты действовали на минимальной высоте около 50 метров. После этого летчики наносили ракетные и бомбовые удары.

Также в учениях были задействованы самолеты-разведчики Су-24МР, до 20 единиц наземной техники и около 150 военнослужащих.

Ранее в США отметили способность Су-34 нести большое количество топлива. В публикации издания The Drive подчеркнули, что это позволяет выполнять дальние миссии без дозаправки в воздухе.