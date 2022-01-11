В США впечатлились «ошеломляющей» особенностью российского Су-34

Российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 имеет впечатляющую особенность, характерную для боевых самолетов времен холодной войны, но успешно используемую Россией до сих пор в Сирии, рассказывает американское издание The Drive.

«Одним из аспектов, который особенно впечатляет в Су-34, является его способность нести ошеломляюще много топлива для тактического реактивного самолета, что позволяет выполнять некоторые потенциально очень дальние миссии даже без дозаправки в воздухе», — говорится в публикации.

По этой причине издание пишет, что Су-34 является «королем быстрых реактивных самолетов, когда речь заходит о том, сколько топлива он может поднять в воздух».

The Drive напоминает, что Су-34 создавался на основе Су-27, от которого первый отличается переработанными носовой и хвостовой частями. Издание пишет, что в настоящее время Су-34 во внутренних баках вмещает до 12 100 килограммов топлива. Также самолет может переносить до трех подвесных внешних баков ПТБ-3000.

Издание отмечает, что в совокупности Су-34 может располагать 19 300 килограммами топлива, что превосходит возможности американских истребителей F-15E Strike Eagle и F-16 Fighting Falcon. Согласно The Drive, с максимальным запасом топлива максимальная дальность российского самолета составит 4 000 километров.

Издание пишет, что большая дальность полета позволяет Су-34 наносить удары, взлетая с удаленных аэродромов, что было продемонстрировано, в частности, в ходе российской кампании в Сирии.

В декабре 2021 года «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны России сообщили, что в военном ведомстве принято решение о формировании новых подразделений, которые получат истребители-бомбардировщики Су-34.