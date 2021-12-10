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В России появятся новые эскадрильи на Су-34

«Известия»: в авиаполках появятся дополнительные эскадрильи бомбардировщиков Су-34

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Министерство обороны России приняло решение о формировании новых подразделений на истребителях-бомбардировщиках Су-34. В авиаполках появятся новые эскадрильи с модернизированными Су-34 НВО. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

Бомбардировочные авиаполки получат третью эскадрилью с истребителями-бомбардировщиками Су-34 НВО. Модернизированный самолет получил новые подвесные разведывательные контейнеры. Су-34 НВО может использовать оптико-электронный, радиотехнический и радиолокационный контейнер. Новое оборудование повышает дальность обнаружения наземных, морских и воздушных целей.

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Бывший командующий 4-й армией Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО), Герой России Валерий Горбенко отметил, что дополнительная эскадрилья расширит возможности авиаполков. «С появлением третьей эскадрильи авиаполки вновь станут самостоятельными тактическими единицами», — отметил он.

В октябре стало известно о передислокации авиаполка на Су-34. 47-й бомбардировочный авиационный полк переведут в Воронеж. Во время реконструкции воронежского аэродрома полк базировался в Бутурлиновке.

В апреле сообщалось о разработке новых универсальных контейнеров разведки (УКР) для Су-34.

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Даниил Иринин
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