В России появятся новые эскадрильи на Су-34

Министерство обороны России приняло решение о формировании новых подразделений на истребителях-бомбардировщиках Су-34. В авиаполках появятся новые эскадрильи с модернизированными Су-34 НВО. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

Бомбардировочные авиаполки получат третью эскадрилью с истребителями-бомбардировщиками Су-34 НВО. Модернизированный самолет получил новые подвесные разведывательные контейнеры. Су-34 НВО может использовать оптико-электронный, радиотехнический и радиолокационный контейнер. Новое оборудование повышает дальность обнаружения наземных, морских и воздушных целей.

Бывший командующий 4-й армией Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО), Герой России Валерий Горбенко отметил, что дополнительная эскадрилья расширит возможности авиаполков. «С появлением третьей эскадрильи авиаполки вновь станут самостоятельными тактическими единицами», — отметил он.

В октябре стало известно о передислокации авиаполка на Су-34. 47-й бомбардировочный авиационный полк переведут в Воронеж. Во время реконструкции воронежского аэродрома полк базировался в Бутурлиновке.

В апреле сообщалось о разработке новых универсальных контейнеров разведки (УКР) для Су-34.