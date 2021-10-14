В Воронеж отправят бомбардировщики

В Воронеж до конца 2021 года будет передислоцирован 47-й бомбардировочный авиационный полк на самолетах Су-34, который в настоящее время базируется в Бутурлиновке Воронежской области. Об этом министру обороны России Сергею Шойгу доложили в ходе его рабочей поездки, передает «Интерфакс» в четверг, 14 октября.

Как отмечается, передислокация бомбардировщиков пройдет с 15 ноября по 15 декабря.

Главе Минобороны также доложили, что в Воронеже были созданы условия для подготовки специалистов по обслуживанию и ремонту авиационной техники на базе Военно-воздушной академии (ВВА) имени Жуковского и Гагарина. Предполагается, что в дальнейшем профильные специалисты будут направляться в войска и смогут выполнять до 70 процентов объема ремонтных работ.

Ранее 47-й бомбардировочный авиационный полк уже базировался в Воронеже, однако несколько лет назад он был переведен в Бутурлиновку на время проведения реконструкции воронежского военного аэродрома Балтимор. Работы начались в 2013 году, на них было выделено девять миллиардов рублей. Изначально предполагалось, что Балтимор превратится в авиабазу на 200 самолетов — на аэродроме планировалось существенно расширить стоянку для авиатехники и построить вторую взлетно-посадочную полосу. Однако позже от этих планов было решено отказаться, что затянуло сроки сдачи объекта.

В конце августа сообщалось, что бомбардировщики Су-34 в ходе учений фронтовой авиации в Воронежской области сели на оперативный аэродром, оборудованный прямо на федеральной трассе Е-38 Курск — Саратов. Таким образом был отработан эпизод с перебазированием воздушных судов.