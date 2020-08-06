Су-25 сел в поле

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Пользователь Fighterbomber выложил на YouTube ролик взлета и посадки штурмовика Су-25 на грунтовом аэродроме.

«На снятых на мобильный телефон кадрах видно, как боевая машина несколько раз успешно взлетает и приземляется буквально в поле. Где именно это происходит, неизвестно», — прокомментировали видео в «Российской газете».

В марте 2020 года в эфире телеканала «Звезда» был показан ролик уничтожения штурмовиком Су-25 противотанковой ракетой «Вихрь» самолета во время учений.