Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь» во время учений. Видеозапись уничтожения воздушной цели показали в эфире телеканала «Звезда» .

Телеканал продемонстрировал кадры уничтожения танка с помощью противотанковой сверхзвуковой управляемой ракеты «Вихрь». «Звезда» уточняет, что удар был нанесен по движущейся машине, из которой предварительно при помощи вертолета был эвакуирован танкист.

После уничтожения наземной цели в воздух был отправлен самолет на автопилоте, по которому Су-25 также нанес удар. Как и танк, воздушная цель была ликвидирована с помощью «Вихря». Телеканал отметил, что эксперимент доказал возможность уничтожения противника в воздухе с помощью противотанковой ракеты.

В конце февраля директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассказал, каким образом защищены российские самолеты в Сирии. По его словам, бомбардировщик Су-24 перемещается на большой высоте, за счет чего находится вне досягаемости ракет террористов. Штурмовик Су-25 работает ниже, однако имеет комплекс обороны семейства «Витебск».

Су-25 — советский и российский штурмовик, предназначенный для поддержки сухопутных войск и уничтожения объектов с заданными координатами в любых метеоусловиях. Первый полет штурмовик совершил в 1975 году, обновленный Су-25 эксплуатируется в российской армии.

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