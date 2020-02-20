Российский штурмовик Су-25 загорелся при взлете

Штурмовик Су-25 загорелся на взлетно-посадочной полосе аэродрома Липецк-2. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Предположительно, самолет принадлежит Министерству обороны России. Возгорание, уточняет телеканал, произошло во время взлета 19 февраля. Летчик самостоятельно покинул воздушное судно.

После ЧП аэродром работал в штатном режиме. Официальных комментариев по поводу инцидента не поступало.

Агентство «Интерфакс» в свою очередь уточняет, что в Липецке расположен государственный центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России.

Факт инцидента ТАСС подтвердили в управлении МЧС по Липецкой области.

В сентябре 2019 года сообщалось о крушении Су-25УБ в Ставропольском крае. Он взорвался при столкновении с землей. Изначально предполагалось, что два пилота, майор Юрий Борцов и капитан Артем Лычев, катапультировались, однако эта версия не подтвердилась — их тела нашли на месте падения самолета.

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