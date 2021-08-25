Бомбардировщики сели на федеральную трассу под Воронежем

Бомбардировщики Су-34 в ходе учений сели на трассе Е-38 в Воронежской области

В Воронежской области в ходе учений фронтовой авиации бомбардировщики Су-34 сели на оперативный аэродром, оборудованный прямо на федеральной трассе Е-38 Курск — Саратов. Об этом пишет «Российская газета».

Таким образом был отработан эпизод с перебазированием воздушных судов — главной задачей тренировки стало непрерывное обеспечение бомбардировщиков всем необходимым для выполнения задач.

Специально для этого перекрыли движение на прямом и широком участке автострады, а по обочинам расставили аэронавигационные знаки. При этом на площадке для отдыха дальнобойщиков разместили самолетную стоянку, рядом развернули полевой диспетчерский пункт и систему заправки Су-34.

Как поясняет издание, по легенде учений, базовый аэродром авиаполка подвергся массированному ракетному удару, но самолеты успели подняться в воздух и перелететь на новое место. Туда прибыли транспортные Ан-26 и Ил-76 с дополнительными боекомплектами и наземной аэродромной техникой. С воздуха полевой аэродром прикрывали вертолеты Ми-8 и Ми-35.

6 августа прошлого года сообщалось, что Су-25 сел в поле — пользователь Fighterbomber выложил на YouTube ролик взлета и посадки штурмовика на грунтовом аэродроме. На снятых на мобильный телефон кадрах было видно, как боевая машина несколько раз успешно взлетает и приземляется.