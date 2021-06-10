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Встреча российского и итальянского истребителей над Балтикой попала на видео

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Кадр: Telegram-канал «Военный обозреватель»
Видео: Telegram-канал «Военный обозреватель»

Первая в истории встреча российского истребителя Су-30СМ и F-35A Lightning II ВВС Италии попала на видео, которое было опубликовано в Telegram-канале «Военный обозреватель». На кадрах видно, как российское воздушное судно сближается с итальянским над Балтийским морем.

F-35A Lightning II ВВС Италии прибыли на авиабазу Эмари в Эстонии ротации миссий по охране воздушного пространства стран Балтии и сменили на этом посту Германию, сообщал «Интерфакс» 3 мая. Пилоты и технический персонал проведут в стране четыре месяца.

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет (Kalle Laanet) отметил важность присутствия союзников в восточной части Европы и добавил, что «внешняя политика России по-прежнему агрессивна».

Ранее истребители-бомбардировщики Су-34 в ходе учений, проходивших в Курганской области, отработали применение неуправляемых авиационных ракет С-13 класса «воздух-поверхность». Соответствующее видео показало министерство обороны.

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